Заповедник «Столбы» открыли для туристов после инцидентов с медведями
Общество, 09:25
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Заповедник «Столбы» открыли для туристов после инцидентов с медведями
В Красноярском крае вновь открыли для посетителей «Столбы». Об этом говорится в сообщении на сайте заповедника.
С 12 июля «Столбы» были закрыты для туристов из-за участившихся выходов медведей в туристическую зону. Отмечалось, что за начало июля медведи выходили в турзону более 11 раз и не реагировали на присутствие людей.
«За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено», — указывается в сообщении на сайте.
Заповедник был основан в 1925 году для сохранения скал — сиенотовых останцев, напоминающих столбы. Площадь заповедника составляет более 47 тыс. га.