Депутат Рабинович рассказал о «бреде» в украинском учебнике по географии

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что находился «в шоковом состоянии» после прочтения нового украинского учебника по географии для восьмого класса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
«Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела», — сказал Рабинович.
Депутат привел цитаты из учебника об «украинской пшенице, которой питается весь мир», о том, что «украинцы в космической области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые», а также про то, что «украинская народная мелодия была положена в основу любой европейской музыки».
«Знаете, тогда скажите, что аэропорт Борисполь назван в честь [первого президента России] Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ», — отметил Рабинович.В начале июня Минобрнауки Украины предложил убрать из учебников «недопустимые для демократической страны анахронизмы вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане». Также эксперты из министерства рекомендовали заменить слово «родители» на «родные» в заданиях для школьников, так как «часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины».