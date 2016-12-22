Пилот погиб при крушении небольшого самолета в аэропорту Сан-Паулу

Небольшой корпоративный самолет разбился в ночь на понедельник при посадке в аэропорту Кампу-де-Марте в бразильском городе Сан-Паулу. При крушении в самолете произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на пожарный департамент.

Самолет вылетел из Видейры (штат Санта-Катарина) 29 июля в 15:30 по местному времени (21:30 мск).

По данным департамента, ЧП произошло в 18:12 субботы по местному времени (0:12 воскресенья по мск). Шесть пассажиров были спасены и госпитализированы в больницы Сан-Паулу.

Самолет Beechcraft King Air C90 принадлежал компании по производству упаковок Videplast. Пассажиры воздушного судна являются сотрудниками этой фирмы или их деловыми партнерами. Самолет был выпущен в 2008 году.

Портал UOL, который ссылается на авиаперевозчика Infraero (Brazilian Airport Infrastructure Company), второй пилот был доставлен в больницу на вертолете.