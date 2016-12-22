В Риме в резиденции Берлускони военный покончил с собой

В Италии в Риме в резиденции бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони покончил с собой капрал, который принимал участие в операции «Безопасные дороги». Об этом сообщает со ссылки на источники в военных кругах La Repubblica, ANSA и La Stampa.
По данным La Repubblica, военный покончил с собой в субботу, 28 июля, но об этом стало известно в воскресенье, 29 июля. Издание отмечает, что погибшему было 25 лет, и предположительно он уроженец провинции Салерно.
По данным ANSA, военный покончил с собой в ванной комнате резиденции. Как отмечает La Stampa, самоубийства капрала стало третьим случаем суицида солдат, которые принимали участие в этой операции. Так, в феврале 2018 года военный совершил суицид в метро в Риме, а в декабре 2017 года еще один покончил с собой в городе Сполето, когда был в отпуске.