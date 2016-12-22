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ИГ заявила об ответственности за атаку на акушерский центр в Афганистане
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ИГ заявила об ответственности за атаку на акушерский центр в Афганистане
Политика, 19:17
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ИГ заявила об ответственности за атаку на акушерский центр в Афганистане

Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла ответственность за атаку на центр для акушерок в афганском городе Джелалабад, жертвами которой стали трое его сотрудников. Об этом сообщило агентство ИГ Amaq, передает Reuters.

Агентство террористической организации сообщило, что в нападении принимали участие двое боевиков. ИГ не предъявило доказательств, что именно ее террористы были причастны к нападению.

Атака на центр для акушеров в Джелалабаде произошла в субботу, 28 июля. Как отмечает Би-би-си, нападающие убили двух охранников и водителя и ранили по меньшей мере восемь человек. По словам представителя провинции, один из нападавших носил пояс смертника, и он погиб, взорвав себя. Другой боевик был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Теги: «Исламское государство» , Афганистан , Терроризм
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