ИГ заявила об ответственности за атаку на акушерский центр в Афганистане

Запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла ответственность за атаку на центр для акушерок в афганском городе Джелалабад, жертвами которой стали трое его сотрудников. Об этом сообщило агентство ИГ Amaq, передает Reuters.
Агентство террористической организации сообщило, что в нападении принимали участие двое боевиков. ИГ не предъявило доказательств, что именно ее террористы были причастны к нападению.
Атака на центр для акушеров в Джелалабаде произошла в субботу, 28 июля. Как отмечает Би-би-си, нападающие убили двух охранников и водителя и ранили по меньшей мере восемь человек. По словам представителя провинции, один из нападавших носил пояс смертника, и он погиб, взорвав себя. Другой боевик был убит сотрудниками правоохранительных органов.