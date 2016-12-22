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Шварценеггер раздавил своим личным танком лимузин
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Шварценеггер раздавил своим личным танком лимузин
Общество, 18:26
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Шварценеггер раздавил своим личным танком лимузин

CNBC опубликовал на своем канале в YouTube видео, на котором актер Арнольд Шварценеггер и телеведущий телеканала Джей Лена переезжают на танке лимузин.

Видео: CNBC Make It / Youtube


Сначала актер показывает свой танк M47 американского производства. «Этот весит около 50 т. У него длина 28 футов (8 м), 11 футов в высоту (3,3 м) », — рассказывает Шварценеггер. По его словам, М47 был построен специально для корейской войны, а потом его отдали австрийской армии. Шварценеггер рассказал, что он ездил на таком танке еще в Австрии, когда учился управлять в специальной школе этими боевыми машинами. Сейчас танк принадлежит ему, и он приводит иногда сюда школьников, и они могут бесплатно покататься с ним на танке.

Шварценеггер спросил Лену, хочет ли он что-нибудь разрушить, на что телеведущий сказал, что ему нравится разрушать, и тогда актер предложил разнести танком все, что они смогут найти.

Лена и Шварценеггер сели в танк, поехали по дороге и увидели лимузин. Телеведущий заметил, что эта машина перекрывает дорогу. Он и актер решили с этим что-то сделать. Шварценеггер, управляющий танком, направил боевую машину к лимузину, и он переехал его, вдавив в песок.

Теги: Танк , актер , лимузин
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