В Подмосковье начали проверку после травмирования поездом трех человек

Следственный комитет начал проверку после того, как электричка сбила в Подмосковье трех человек. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. Проверка проводится по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, около платформы станции Чехов Курского направления. Женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, и их сбил электропоезд «Серпухов — Москва-Каланчевская». Один из мужчин скончался на месте, а другой — в больнице. Женщина также была госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии.