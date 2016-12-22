Грузинских военных уличили в краже на базе США в Афганистане

На авиационной базе США в Афганистане четыре грузинских военнослужащих занимались воровством. Минобороны Грузии осуждает такие действия, сообщается на сайте этого военного ведомства.

В сообщении отмечается, что инцидент расследует американская военная полиция. В Минобороны заявили, что американская сторона сообщала о том, что на базе происходили в разное время случаи кражи, в которых участвовали военнослужащие из разных стран. По предварительным данным, ущерб от их действий составил $3,6 тыс.

Минобороны Грузии заявило, что сотрудничает с США по этому вопросу и собирает информацию. «Преступники будут наказаны в соответствии с законом», — заявили в грузинском военном в ведомстве. В министерстве отметили, что кража грузинскими военными — это «печальный», но единичный случай, который не несет системного характера.

Как сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на источник на военной базе Баграм, грузинские военные крали вещи в воинской части. По его словам, краденое было найдено в их казарме во время обыска. Некоторые вещи были вывезены за пределы лагеря и проданы на рынке в Кабуле.