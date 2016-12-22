В Турции затонула лодка со сторонниками «личного врага» Эрдогана

Шесть человек погибли и еще один пропал без вести в результате крушения лодки в Эгейском море, перевозившей на греческий остров Мидилли сторонников турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Кораблекрушение произошло в ночь на 29 июля у берегов района Авалык возле острова Чыплак. Сотрудники береговой охраны Турции при помощи вертолета спасли девятерых человек, плывших в лодке, в том числе женщин и детей. По словам главы районной администрации Гекхана Гергюарслана, в лодке могли находиться два главаря движения Гюлена.

Фетхуллах Гюлен до 1981 года был имамом и проповедником, в конце 1990-х покинул Турцию и поселился в штате Пенсильвания. С тех пор он ни разу не был на родине, так как опасается репрессий. Гюлен до 2013 года был одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако затем их отношения ухудшились. В конце 2013 года в Турции были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана по делу о коррупции, в организации преступных схем обвинили Гюлена. В 2016 году проповедника обвинили в организации попытки госпереворота.