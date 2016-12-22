На Кубани уходивший от ДПС 18-летний водитель без прав устроил ДТП
Общество, 12:05
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На Кубани уходивший от ДПС 18-летний водитель без прав устроил ДТП
В Краснодарском крае 18-летний водитель без прав, скрываясь от наряда ДПС, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Один из пассажиров — 15-летняя девушка — погибла на месте, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Водитель на Vortex Estina выбрал небезопасную скорость, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля. «С травмами различной степени тяжести госпитализированы еще два пассажира: девушка 16 лет и 18-летний парень. Водитель не пострадал», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, мать водителя написала в полицию заявление об угоне автомобиля. По факту происшествия проводится проверка.