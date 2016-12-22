Во Франции картина импрессиониста Коровина ушла с молотка за €560 тыс.

Написанная в 1922 году русским художником Константином Коровиным картина «Вердана» была продана на аукционе во французском городе Вернон за €560 тыс. Об этом сообщает радиостанция Europe-1.
Цена картины, по словам эксперта аукционной службы Ивана Бирра, объясняется ее редкостью. «Это одна из последних его картин, написанных в Крыму перед эмиграцией в Париж», — отметил эксперт. Изначально полотно оценивали в €50–80 тыс. «Вердану» приобрел русский коллекционер, пожелавший сохранить анонимность.
Коровин родился в декабре 1861 года в Москве. Начал писать картины в 1894 году, после того как бросил учебу в петербургской Академии художеств. Большую часть его работ составляют пейзажи и натюрморты, многие из них хранятся в Русском музее. С начала 1900-х Коровин начал работать в театре, где создавал эскизы для костюмов и декорации к представлениям. Во время Первой мировой войны художник работал консультантом по маскировке в штабе Российской армии, выпускал агитплакаты. В 1923 году Коровин выехал в Париж, где скончался в 1939 году.