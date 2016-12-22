В Египте при крушении поезда пострадали шесть человек

Шесть человек госпитализированы после схода пассажирского поезда с рельсов в провинции Асуан на юге Египта. Об этом сообщает Youm7 со ссылкой на замминистра здравоохранения провинции Ихаба Ханафи.
Инцидент произошел возле города Ком-Омбо. Несколько вагонов поезда № 982, следовавшего из Каира в город Асуан, сошли с рельсов. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Египта, подробности инцидента устанавливаются, очевидцы дают показания. Из-за схода вагонов с рельс железнодорожное движение по направлению в настоящий момент приостановлено.
В августе 2017 года два поезда столкнулись между Каиром и Александрией, погибли 49 человек, еще 179 были ранены. После инцидента глава Управления по железным дорогам Египта генерал-майор Медхат Шуша подал в отставку.