ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,53 62,42 EUR Нал. 74,12 72,76 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8209,20 +28,00 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека
Лента новостей
Экс-главу Volkswagen заподозрили в налоговом мошенничестве 08:36, Общество В Египте при крушении поезда пострадали шесть человек 08:32, Общество Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека 08:14, Общество Депутат Бундестага рассказала об отказе раскрыть детали о деле Скрипалей 08:02, Политика Число погибших при стрельбе в доме престарелых в Техасе достигло пяти 07:37, Общество Число жертв землетрясения на острове к востоку от Бали выросло до 10 07:09, Общество Британские СМИ сообщили об участии двух групп в отравлении Скрипалей 06:37, Общество Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии 06:30, Политика Как проверить работу печени всего за 40 секунд 05:41, РБК и Тест печени В землетрясении в Индонезии погибли три человека 05:21, Общество Полиция задержала напавшего на полицейского около посольства Словакии 04:55, Общество В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек 04:39, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 03:48, РБК и IWC Эрдоган пригрозил обратиться в суд в случае отказа США поставить F-35 03:47, Политика Эрдоган пригрозил США «потерей» Турции 03:07, Политика В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 02:34, Общество Белый дом отказался от намерения взять под контроль весь Афганистан 02:24, Политика Полиция назвала число зрителей концерта в честь побед на ЧМ-2018 в Москве 02:14, Общество Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти 01:58, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 01:47, Партнерский материал Израильская полиция задержала двух художников граффити из Италии 01:07, Политика В Иркутске водитель сбил восемь сотрудников ГИБДД 01:05, Общество В Белграде убили адвоката из команды защитников Слободана Милошевича 00:38, Политика Пьяный водитель сбил четверых детей в Самарской области 00:36, Общество Ливень сорвал первый концерт Gorillaz в России 00:05, Общество Манафорт потребовал удалить из своего дела фотографии с Януковичем 28 июл, 23:56, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 28 июл, 23:47, РБК и Ингосстрах Трамп ввел режим ЧП в Калифорнии из-за пожаров 28 июл, 23:43, Общество
Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека
Общество, 08:14
0
Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека

Четыре человека погибли в аварии в Забайкальском крае, еще трое пострадали. Об этом сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на краевое УМВД России. 

ДТП произошло на трассе Чита – Забайкальск в ночь на 29 июля. Водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Toyota Hiace. Погиб водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 1999 и 2001 года рождения. Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса госпитализировали, на месте ДТП работает полиция.

В мае в ДТП с машиной скорой помощи в Забайкальском крае погибли три человека, пострадал врач. Авария произошла на трассе Иркутск – Чита, погиб пациент, которого везли в больницу, а также водитель и пассажир мотоцикла.

Теги: ДТП , Забайкальский край , жертвы
Главное
Экс-главу Volkswagen заподозрили в налоговом мошенничестве Общество
Материалы по теме
В Пермском крае в ДТП с пятью машинами погибли три человека Общество
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Подмосковье Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter