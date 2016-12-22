Жертвами ДТП в Забайкальском крае стали четыре человека

Четыре человека погибли в аварии в Забайкальском крае, еще трое пострадали. Об этом сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на краевое УМВД России.

ДТП произошло на трассе Чита – Забайкальск в ночь на 29 июля. Водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Toyota Hiace. Погиб водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 1999 и 2001 года рождения. Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса госпитализировали, на месте ДТП работает полиция.

В мае в ДТП с машиной скорой помощи в Забайкальском крае погибли три человека, пострадал врач. Авария произошла на трассе Иркутск – Чита, погиб пациент, которого везли в больницу, а также водитель и пассажир мотоцикла.