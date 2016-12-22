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В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек
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В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек
Общество, 04:39
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В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек

16 человек в пяти префектурах Японии пострадали от тайфуна «Джондари», сообщает телеканал NHK.

Раненые — в основном пожилые женщины и дети. Двое мужчин пострадали в спровоцированных тайфуном ДТП.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Днем ранее сообщалось, что более 300 внутренних авиарейсов были отменены из-за тайфуна «Джондари». На данный момент тайфун ослаб до состояния тропического шторма. В то же время сотни людей, как сообщает агентство Kyodo, покинули свои дома и живут в убежищах.

В начале июля западная часть Японии пострадала от тайфуна и спровоцированных им наводнений и оползней. Жертвами стихии стали 216 человек, 27 пропали без вести. В 15 префектурах было долгое время парализовано транспортное сообщение, а на крупных автомобильных заводах — остановлено производство. Предписания об эвакуации получили почти 6 млн японцев.

Теги: Япония , тайфун
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