В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек

16 человек в пяти префектурах Японии пострадали от тайфуна «Джондари», сообщает телеканал NHK.

Раненые — в основном пожилые женщины и дети. Двое мужчин пострадали в спровоцированных тайфуном ДТП.

Днем ранее сообщалось, что более 300 внутренних авиарейсов были отменены из-за тайфуна «Джондари». На данный момент тайфун ослаб до состояния тропического шторма. В то же время сотни людей, как сообщает агентство Kyodo, покинули свои дома и живут в убежищах.

В начале июля западная часть Японии пострадала от тайфуна и спровоцированных им наводнений и оползней. Жертвами стихии стали 216 человек, 27 пропали без вести. В 15 префектурах было долгое время парализовано транспортное сообщение, а на крупных автомобильных заводах — остановлено производство. Предписания об эвакуации получили почти 6 млн японцев.

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