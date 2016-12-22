В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Общество, 02:34
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4
В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4, его зафиксировала Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 1 км к юго-западу от города Лелонгкен, на глубине 7,5 км. О жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не сообщалось.
На острове Ломбок живет более 3 млн человек. Рядом с ним находится крупный туристический центр — остров Бали.
В июне у индонезийского острова Суматра произошли сразу три землетрясения: магнитудой 5,8, и два — магнитудой 5,1. О пострадавших, разрушениях и цунами не сообщалось.