В Канаде два покупателя лотерейных билетов выиграли $35 мл
Общество, 22:30
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В Канаде два покупателя лотерейных билетов выиграли $35 мл
В Канаде два человек, купившие лотерейные билеты в Онтарио и Квебеке, выиграли в общей сложности $35 млн в лотереи Lotto Max, сообщает CTV.
Как отмечается в сообщении, каждый из них получит по $17, 6 млн.
Следующий розыгрыш Lotto Max пройдет 3 августа, сообщается на сайте компании-организатора. Тогда будут разыгрываться $10 млн.
В среду, 25 июля, сообщалось, что в США покупатель лотерейного билета Mega Millions выиграл $522 млн. Свой билет он купил в Калифорнии и угадал все шесть выигрышных номеров.
Как отмечается в сообщении, каждый из них получит по $17, 6 млн.
Следующий розыгрыш Lotto Max пройдет 3 августа, сообщается на сайте компании-организатора. Тогда будут разыгрываться $10 млн.
В среду, 25 июля, сообщалось, что в США покупатель лотерейного билета Mega Millions выиграл $522 млн. Свой билет он купил в Калифорнии и угадал все шесть выигрышных номеров.