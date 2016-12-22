Студент из Барнаула сообщил о заведенном на него деле из-за мемов

На 19-летнего студента из Барнаула Даниила Маркина завели уголовное дело из-за мемов в соцсети. Об этом он сам рассказал РБК.

«По большей части у меня обвинение не в оскорблении чувств верующих, а в разжигании ненависти. Даже у полицейских была очень большая путаница, какую статью мне приписывать, потому что по оскорблению чувств верующих по ст.148 уже нельзя было завести [уголовное дело], так как истек срок давности», — рассказал он.

По его словам, следующее заседание по его делу назначено на 30 июля. «Для меня это было, конечно, в определенной степени дико, но не удивительно на фоне всех последних происходящих событий, сколько уголовных дел возбуждается по этому поводу, по этой статье. С моей стороны было глупо, что я лишний раз не перестраховался. Я даже представить не мог, что у меня есть какие-то материалы, за которые могут осудить», — добавил он.



Маркин рассказал телеканалу «Дождь», что уголовное дело на него завели еще в июле 2017 года, но не хотел об этом рассказывать, чтобы не было вокруг него шумихи. Он ответил, что узнал о деле, когда к нему пришли с обыском полицейские. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у студента ноутбук и компьютер его бабушки. «У меня отборная коллекция мемчиков — их больше тысячи. Они [сотрудники полиции] хохотали», — рассказал Маркин.



Как сообщает телеканал со ссылкой на материалы уголовного дела, на Маркина пожаловались в полицию студентки Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко. Также они написали заявления на одну девушку — Марию Мотузную. На нее заведено дело по ч.1 ст.148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за сохраненных картинок.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева не смогла ответить на вопросы РБК об уголовном деле в отношении Даниила Маркина, посоветовав обратиться за уточнением информации в понедельник, 30 июля. «Не могу вам так сказать, [уголовных] дел очень много, в понедельник звоните», — сообщила она.