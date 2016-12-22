В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала 2018 года

В субботу, 28 июля, в Москве была зарегистрирована самая высокая температура с начала 2018 года, а именно 30,7 градуса. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

В столице прошла гроза с градом. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС выпустило экстренное предупреждение. Ведомство отметило, что при грозе порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В МЧС отметили, что сильный дождь может идти до конца суток, сообщается на его сайте.



Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в воскресенье, 29 июля, температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. Столицу ожидает переменная облачность, и дождя, как полагают синоптики, не будет.