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Бывший президент Украины рассказал о готовившемся покушении на Януковича
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Бывший президент Украины рассказал о готовившемся покушении на Януковича
Украинский кризис, 18:26
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Бывший президент Украины рассказал о готовившемся покушении на Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что ему сообщили о готовившемся покушении на занимавшего тогда должность лидера страны Виктора Януковича. Об этом он сообщил в интервью изданию «Страна.ua».

По его словам, до событий на Майдане в Киеве Кравчуку на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что «готовится убийство Януковича». Позвонивший также рассказал, что где-то создана так называемая группа Чаушеску, которая намерена поступить с Януковичем так, как поступили с бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску, которого расстреляли 22 декабря 1989 года по обвинению в геноциде и разрушении национальной экономики и государственных институтов.

Во время разговора с неизвестным Кравчук спросил, откуда известно о планах убить Януковича, но неизвестный заметил, что не может об этом сказать. Бывший украинский лидер спросил, откуда у него мобильный телефон. Звонивший ответил: «Это не есть для нас проблемой», — а затем телефонный разговор закончился.

Кравчук решил сначала позвонить Януковичу, но он не брал трубку. Затем он решил позвонить главе президентской администрации Андрею Клюеву. До него бывшему украинскому лидеру удалось дозвониться, и он рассказал о звонке. «Как мне известно, Клюев подтвердил, что был факт нашего телефонного разговора и факт передачи такой информации», — сказал Кравчук.

Бывший украинский лидер отметил, что не может сказать, поверил или не поверил на 100% информации о готовящемся покушении на Януковича. Кравчук добавил, что он прошел «сложный путь политической и государственной жизни» и знает, что есть разные варианты отстранения от власти человека или устранения нежелательных лиц.

«И ситуация была такая, что никто не знал, что будет дальше, что возможны были разные сценарии», — заметил бывший президент Украины. Он добавил, что поэтому решил передать информацию тем, кто мог ею правильно распорядиться.

Адвокат Януковича рассказал о подготовке покушения на его клиента
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В июне адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал РБК, что в феврале 2014 года  Януковича хотели убить радикалы во время его визита в Харьков. По его словам, злоумышленники планировали поджечь президентский кортеж. Кроме того, во Дворце спорта, где должен был выступать Янукович, находились люди с оружием, которые должны были убить его во время выступления. Кортеж хотели поджечь, в случае если первая группа в здании не справится со своей задачей.

Бывший президент Украины Виктор Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года во время массовых акций протестов на Майдане в Киеве. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел. Януковича обвиняют в узурпации власти и в госизмене.

Теги: Виктор Янукович , покушение , убийство
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