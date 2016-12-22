Бывший президент Украины рассказал о готовившемся покушении на Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что ему сообщили о готовившемся покушении на занимавшего тогда должность лидера страны Виктора Януковича. Об этом он сообщил в интервью изданию «Страна.ua».



По его словам, до событий на Майдане в Киеве Кравчуку на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что «готовится убийство Януковича». Позвонивший также рассказал, что где-то создана так называемая группа Чаушеску, которая намерена поступить с Януковичем так, как поступили с бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску, которого расстреляли 22 декабря 1989 года по обвинению в геноциде и разрушении национальной экономики и государственных институтов.

Во время разговора с неизвестным Кравчук спросил, откуда известно о планах убить Януковича, но неизвестный заметил, что не может об этом сказать. Бывший украинский лидер спросил, откуда у него мобильный телефон. Звонивший ответил: «Это не есть для нас проблемой», — а затем телефонный разговор закончился.

Кравчук решил сначала позвонить Януковичу, но он не брал трубку. Затем он решил позвонить главе президентской администрации Андрею Клюеву. До него бывшему украинскому лидеру удалось дозвониться, и он рассказал о звонке. «Как мне известно, Клюев подтвердил, что был факт нашего телефонного разговора и факт передачи такой информации», — сказал Кравчук.

Бывший украинский лидер отметил, что не может сказать, поверил или не поверил на 100% информации о готовящемся покушении на Януковича. Кравчук добавил, что он прошел «сложный путь политической и государственной жизни» и знает, что есть разные варианты отстранения от власти человека или устранения нежелательных лиц.

«И ситуация была такая, что никто не знал, что будет дальше, что возможны были разные сценарии», — заметил бывший президент Украины. Он добавил, что поэтому решил передать информацию тем, кто мог ею правильно распорядиться.