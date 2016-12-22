Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72

Корпорация «Уралвагонзавод» разработала и передала в Министерство обороны проект еще одной версии модернизации боевого танка Т-72. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов, передает «РИА Новости».



Он отметил, что Т-72 — это «танк-долгожитель», который «живет с 70-х годов прошлого столетия» и продолжает служить. Халитов не сказал, что именно будет обновлено, но отметил, что специалисты работают над улучшением огневой мощи, подвижности и боевых характеристик танка.

Заместитель генерального директора добавил, что во время разработки модификации танка Т-72 будет проанализирован и принят к сведению опыт соревнований по танковому биатлону, в ходе которых эти боевые машины испытывают «запредельные нагрузки», такие как плотная запыленность, высокая скорость (до 75 км/ч), повышенные температуры, преодоление препятствий. Заместитель генерального директора добавил, что такой опыт позволяет оценить технику, в том числе ее боевую производительность, а именно скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность.

В 2018 году танковый биатлон пройдет на подмосковном военном полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа.

Одна из модернизированных версий танка Т-72 — это Т-72Б3. Ее масса составляет 45,5 т. Экипаж модернизированной боевой машины состоит из трех человек. Мощность двигателя танка — 1,1 тыс. лошадиных сил, она позволяет развивать скорость по шоссе до 65 км/ч, а по пересеченной местности — от 35 до 45 км/ч. На Т-72Б3 установлена пушка типа 2А46М-5 калибром 125 мм.