ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,62 62,23 EUR Нал. 74,11 72,61 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8150,00 +274,00 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72
Лента новостей
РФС открыл дело из-за оскорбления нападающего ЦСКА 17:49, Спорт Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 17:45, РБК и Volkswagen Teramont Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Подмосковье 17:30, Общество Модрич сыграет в матче за Суперкубок Европы 17:26, Спорт Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72 17:23, Политика В России отпраздновали 1030-летие Крещения Руси. Фоторепортаж 17:20, Фотогалерея  В семье Войновича назвали дату и место прощания с писателем 16:51, Общество Как проверить работу печени всего за 40 секунд 16:41, РБК и Тест печени Супруга Кобзона прокомментировала сообщения о коме певца 16:38, Общество Черчесов рассказал о подаренном Путину мяче без «жучков» 16:15, Общество Вооруженный пистолетом мужчина ограбил банк в Химках 15:58, Общество Черчесов назвал сборную России чемпионом мира в «эмоциональном» плане 15:56, Общество Супруга главы Серпуховского района стала кандидатом вместо него 15:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:46, РБК и Сбербанк Сенаторов обязали оставаться на связи через систему «Рупор» 15:35, Политика МИД ответил на требование Армении поменять генсека ОДКБ 15:07, Политика Путин на призыв Дзюбы сменить коньки на бутсы назвал себя физкультурником 15:01, Общество МВД и наблюдатели назвали число участников митинга против реформы пенсий 14:40, Политика Путин назвал «легендой футбола» отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ 14:39, Общество Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 14:39, РБК и Ингосстрах Тренер «Ливерпуля» обвинил Рамоса в жестокости по отношению к Салаху 14:34, Спорт Путин наградил орденами Черчесова, Акинфеева и Игнашевича 14:30, Общество Путин заявил о мудрости предпринявших Крещение Руси предков 14:26, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 13:49, РБК и «Шелл» Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передан ВМФ России 13:41, Политика Черчесов настоял на коротком сроке контракта со сборной 13:31, Спорт Сестра Иосифа Кобзона опровергла сообщения СМИ о коме певца 13:22, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 13:09, Партнерский материал
Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72
Политика, 17:23
0
Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72

Корпорация «Уралвагонзавод» разработала и передала в Министерство обороны проект еще одной версии модернизации боевого танка Т-72. Об этом сообщил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Т-72 — это «танк-долгожитель», который «живет с 70-х годов прошлого столетия» и продолжает служить. Халитов не сказал, что именно будет обновлено, но отметил, что специалисты работают над улучшением огневой мощи, подвижности и боевых характеристик танка.

Заместитель генерального директора добавил, что во время разработки модификации танка Т-72 будет проанализирован и принят к сведению опыт соревнований по танковому биатлону, в ходе которых эти боевые машины испытывают «запредельные нагрузки», такие как плотная запыленность, высокая скорость (до 75 км/ч), повышенные температуры, преодоление препятствий. Заместитель генерального директора добавил, что такой опыт позволяет оценить технику, в том числе ее боевую производительность, а именно скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность.

В 2018 году танковый биатлон пройдет на подмосковном военном полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа.

Одна из модернизированных версий танка Т-72 — это Т-72Б3. Ее масса составляет 45,5 т. Экипаж модернизированной боевой машины состоит из трех человек. Мощность двигателя танка — 1,1 тыс. лошадиных сил, она позволяет развивать скорость по шоссе до 65 км/ч, а по пересеченной местности — от 35 до 45 км/ч. На Т-72Б3 установлена пушка типа 2А46М-5 калибром 125 мм.

Теги: танки , Т-72 , Министерство обороны
Главное
МИД ответил на требование Армении поменять генсека ОДКБ Политика
Материалы по теме
Армия Украины провела военные учения с танками и БМП в Донбассе Политика
Украинские видеоблогеры рассказали о 300 танках на заброшенной базе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter