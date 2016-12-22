В Армейских международных играх в 2018 году впервые примет участие Сирия

Армейские международные игры «АрМИ-2018» открылись в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» и полигоне Алабино в Подмосковье торжественным прохождением команд-участниц. Впервые в играх будет участвовать Сирия, Алжир, Вьетнам, Пакистан, Мьянма, Судан и Филиппины, передает корреспондент РБК.

В церемонии открытия принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Соревнования пройдут с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России. Шестнадцать из полигонов предоставлены Россией.

В играх будут участвовать 207 команд из 33 стран, включая Россию. Общее число участников превышает 5 тыс. человек.

Программой предусмотрены 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке (в 2015-м было 13 конкурсов).

На полигоне Алабино пройдут два конкурса — «Полевая кухня» (соревнования по приготовлению пищи) и «Страж порядка» (соревнования подразделений военной полиции). Также среди конкурсов — «Индивидуальная гонка» и «Танковый биатлон».

В этом году на Армейских международных играх разыграют 1067 комплектов медалей, для их награждения подготовили 28 переходящих кубков. За главную победу в играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия вручат Кубок «АрМИ-2018».