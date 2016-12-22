Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за неизвестного в зоне безопасности

Немецкая федеральная полиция закрыла один из терминалов Мюнхенского международного аэропорта из-за проникновения неизвестного гражданина в зону безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции ФРГ в своем Twitter.

Полиция ищет нарушителя. Выясняются обстоятельства инцидента. «Регистрация в терминале 2 приостановлена, некоторые рейсы задерживаются». — уточняется в сообщении.

Издание Focus Online со ссылкой на представителя федеральной полиции сообщает, что из-за операции утром в аэропорту были задержаны многие рейсы. «Полиция работает с 6:30 (5:30 мск) и требует приостановить регистрацию в терминале 2», — уточнил собеседник издания. Сейчас терминал полностью очищен от людей.

Как сообщает баварский телеканал BR24, на контрольно-пропускных пунктах аэропорта формируются длинные очереди. Пассажиры не могут высаживаться из самолетов, которые уже приземлились. Вылеты задерживаются.