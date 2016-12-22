ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,23 EUR Нал. 74,06 72,61 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8208,70 +237,70 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за неизвестного в зоне безопасности
Лента новостей
Глава ПЕН-центра прокомментировал смерть Войновича 11:22, Общество Алан Дзагоев выбыл из строя из-за травмы 11:17, Спорт Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за неизвестного в зоне безопасности 10:59, Общество Проект об обязательной аккредитации визовых центров отозван из Госдумы 10:55, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 10:39, РБК и Volkswagen Teramont Вице-премьер пообещал армии России новое стратегическое оружие 10:39, Политика В Москве началась литургия в честь 1030-летия Крещения Руси 10:11, Общество Из-за тайфуна «Джондари» в Японии отменили более 300 авиарейсов 09:55, Общество Как воронежские предприниматели делают уникальные трекеры для VR 09:54, Технологии и медиа Renault в России: с царских времен до наших дней 09:44, РБК и Renault Власти Москвы за два месяца найдут «Дому-2» новую площадку 09:27, Общество Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни 09:25, Экономика Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны 08:41, Финансы Россиянам упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ 08:39, Общество Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину 08:23, Политика Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96 08:07, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 07:56, РБК и Schneider Electric В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек 07:27, Общество В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу 07:14, Общество В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек 07:02, Общество Трамп назвал некомпетентными желающих добиться открытия границ демократов 06:42, Политика СМИ узнали о создании в КНДР группы по развитию диалога с Японией 06:10, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 05:55, Партнерский материал Владимир Войнович: «Жизнь действительно коротка». Фотогалерея 05:31, Фотогалерея  Два человека погибли при лесных пожарах в Калифорнии 05:16, Общество Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в выборы в США 04:50, Политика В Японии отменили более 30 авиарейсов из-за тайфуна «Джондари» 04:22, Общество Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией 03:45, Политика
Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за неизвестного в зоне безопасности
Общество, 10:59
0
Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за неизвестного в зоне безопасности

Немецкая федеральная полиция закрыла один из терминалов Мюнхенского международного аэропорта из-за проникновения неизвестного гражданина в зону безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции ФРГ в своем Twitter.

Полиция ищет нарушителя. Выясняются обстоятельства инцидента. «Регистрация в терминале 2 приостановлена, некоторые рейсы задерживаются». — уточняется в сообщении.

Издание Focus Online со ссылкой на представителя федеральной полиции сообщает, что из-за операции утром в аэропорту были задержаны многие рейсы. «Полиция работает с 6:30 (5:30 мск) и требует приостановить регистрацию в терминале 2», — уточнил собеседник издания. Сейчас терминал полностью очищен от людей.

Как сообщает баварский телеканал BR24, на контрольно-пропускных пунктах аэропорта формируются длинные очереди. Пассажиры не могут высаживаться из самолетов, которые уже приземлились. Вылеты задерживаются.

Теги: Аэропорты , Мюнхен , Полиция , Германия
Главное
Экономисты назвали факторы выбора миллиардерами стран для жизни Экономика
Материалы по теме
Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты Общество
Самолет из Махачкалы сел в Москве из-за курившего на борту пассажира Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter