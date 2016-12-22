Вице-премьер пообещал армии России новое стратегическое оружие

Российская промышленность в интересах Министерства обороны создает новое высокоточное оружие и стратегическое вооружение. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании в Красноярске, говоря о программе вооружения 2018-2027 годов, передает «Интерфакс».

«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы и новинки в области стратегического вооружения» создают в том числе и в Красноярске.

По словам Борисова, на совещании в Красноярске особое внимание уделят вопросам диверсификации. В 2017 году средний процент гражданской продукции, которая выпускалась на предприятиях ОПК (оборонно-промышленного комплекса), составил 17,2%. Вице-премьер отметил, что президент России Владимир Путин ставит задачу к 2025 году нарастить долю гражданской продукции в портфеле предприятий ОПК до 30%.

В январе президент России Владимир Путин объявил об утверждении Государственной программы вооружений на 2018–2027 годы. По данным Минобороны, на ее реализацию предусмотрено 20 трлн руб., из которых 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специтехники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры.