Если бы Красная армия не вторглась на Украину в 2014 году, Киев забрал бы Донбасс обратно. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

В эфире телеканала 26 июля Хербст поспорил с российским политологом Евгением Минченко и выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы и уже несуществующей Красной армии. Американский дипломат сказал, что восстание на востоке Украины было создано Кремлем. «В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — пояснил он.

В свою очередь Минченко заявил, что госпереворот на Украине произошел с помощью американских денег. «Без американских денег, без американской помощи не состоялся бы государственный переворот 2014 года», — констатировал он. Однако американский дипломат это заявление политолога «глупостью». На это Российский политолог отметил, что не оскорблял своего оппонента. «Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам», — заключил он.

В феврале 1946 года Красная армия была переименована в Советскую Армию.

Конфликт на юго-востоке Украины возник весной 2014 года после свержения президента Виктора Януковича. Ряд регионов страны потребовали федерализации государства, а после начала силовой операции в Донбассе на территории этих регионов были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые объявили о своей независимости. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке этих образований. Принятия закона о реинтеграции Донбасса, который действует с февраля 2018 года, украинская сторона обвинила Россию в агрессии и ответственности за жертвы и разрушения в регионе. Москва отрицает участие в конфликте.