ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,59 62,18 EUR Нал. 74,07 72,60 USD Бирж. 62,80 -0,16 EUR Бирж. 73,23 -0,06 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8231,50 +305,40 IMOEX 2292,72 -0,02% RTSI 1151,74 +0,26% Brent 74,74 +0,34% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину
Лента новостей
Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину 08:23, Политика Медведев выделил ОАК 1,3 млрд руб. на модернизацию производства Ил-96 08:07, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 07:56, РБК и Schneider Electric В Техасе в доме престарелых застрелили троих человек 07:27, Общество В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу 07:14, Общество В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек 07:02, Общество Трамп назвал некомпетентными желающих добиться открытия границ демократов 06:42, Политика СМИ узнали о создании в КНДР группы по развитию диалога с Японией 06:10, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 05:55, Партнерский материал Владимир Войнович: «Жизнь действительно коротка». Фотогалерея 05:31, Фотогалерея  Два человека погибли при лесных пожарах в Калифорнии 05:16, Общество Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в выборы в США 04:50, Политика В Японии отменили более 30 авиарейсов из-за тайфуна «Джондари» 04:22, Общество Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией 03:45, Политика Героем новых разоблачений автора статей о Вайнштейне стал директор CBS 03:33, Общество Полиция Нью-Йорка оцепила Trump Tower из-за подозрительного предмета 03:23, Общество Умер автор «Чонкина» писатель Владимир Войнович 02:55, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 02:53, РБК и Ингосстрах Режиссер заявил о появлении Кэрри Фишер в новом эпизоде «Звездных войн» 02:43, Общество СМИ узнали о визите Эрдогана в Германию впервые с 2014 года 02:08, Политика В штате Айдахо арестанты взломали тюремные счета и выкрали $225 тыс. 01:38, Общество Россияне опубликовали фотографии полного лунного затмения 01:37, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 01:29, РБК и Sony Bravia Мэттис выступил за постоянные контакты России и США на высшем уровне 01:21, Политика Украина заявила о цели Вселенского патриарха дать автокефалию Киеву 01:21, Политика Собянин уволил замглавы департамента экономической политики Москвы 00:52, Политика Самое длинное лунное затмение в XXI веке. Фоторепортаж 00:19, Фотогалерея  ЦСКА выиграл у «Локомотива» и завоевал Суперкубок России по футболу 00:12, Спорт
Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину
Украинский кризис, 08:23
0
Экс-посол США в Киеве заявил о вторжении Красной армии на Украину

Если бы Красная армия не вторглась на Украину в 2014 году, Киев забрал бы Донбасс обратно. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

В эфире телеканала 26 июля Хербст поспорил с российским политологом Евгением Минченко и выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы и уже несуществующей Красной армии. Американский дипломат сказал, что восстание на востоке Украины было создано Кремлем. «В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — пояснил он.

В свою очередь Минченко заявил, что госпереворот на Украине произошел с помощью американских денег. «Без американских денег, без американской помощи не состоялся бы государственный переворот 2014 года», — констатировал он. Однако американский дипломат это заявление политолога «глупостью». На это Российский политолог отметил, что не оскорблял своего оппонента. «Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам», — заключил он.

В феврале 1946 года Красная армия была переименована в Советскую Армию.

Конфликт на юго-востоке Украины возник весной 2014 года после свержения президента Виктора Януковича. Ряд регионов страны потребовали федерализации государства, а после начала силовой операции в Донбассе на территории этих регионов были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые объявили о своей независимости. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке этих образований. Принятия закона о реинтеграции Донбасса, который действует с февраля 2018 года, украинская сторона обвинила Россию в агрессии и ответственности за жертвы и разрушения в регионе. Москва отрицает участие в конфликте.

Теги: Киев , Красная Армия , Донбасс
Главное
Умер автор «Чонкина» писатель Владимир Войнович Общество
Материалы по теме
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса Политика
Представитель Киева обвинила Россию в «причастности к шпионажу» в ОБСЕ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter