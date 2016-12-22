В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек
Общество, 07:02
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В Мексике в перестрелке полицейских с киллерами погибли пять человек
В мексиканском курортном городе Канкун произошла перестрелка между полицейскими и киллерами, погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей штата Кинтана-Роо.
Перестрелка, во время которой погиб один полицейский и еще один получил ранения, произошла около 04:44 мск на частной территории. На месте происшествия, помимо полиции, выехали солдаты и морские пехотинцы, устанавливаются детали происшествия.
В начале июня неизвестные застрелили шестерых полицейских в мексиканском городе Саламанка в штате Гуанахуато. К одному из пропускных пунктов города подъехала машина, из которой стрелки открыли огонь по правоохранителям. После нападения они скрылись с места происшествия.