Полиция Нью-Йорка оцепила Trump Tower из-за подозрительного предмета
Общество, 03:23
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Полиция Нью-Йорка оцепила Trump Tower из-за подозрительного предмета
Правоохранители перекрыли Пятую авеню района Манхэттен и оцепили здание Trump Tower в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Associated Press.
О находке в полицию сообщила охрана «башни Трампа» в 23:30 мск. После проверки полицейские заявили, что предмет не представляет опасности для общественности. Сейчас оцепление снято, здание работает в обычном режиме.
В апреле на 50-м этаже Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание, погиб один человек и пострадали четверо пожарных. В здании расположены офисы, магазины и жилое помещение, принадлежащее президенту США Дональду Трампу. В конце апреля пожар дважды возникал в Trump Tower в Баку.