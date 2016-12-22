Полиция Нью-Йорка оцепила Trump Tower из-за подозрительного предмета

Правоохранители перекрыли Пятую авеню района Манхэттен и оцепили здание Trump Tower в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Associated Press.

О находке в полицию сообщила охрана «башни Трампа» в 23:30 мск. После проверки полицейские заявили, что предмет не представляет опасности для общественности. Сейчас оцепление снято, здание работает в обычном режиме.

В апреле на 50-м этаже Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание, погиб один человек и пострадали четверо пожарных. В здании расположены офисы, магазины и жилое помещение, принадлежащее президенту США Дональду Трампу. В конце апреля пожар дважды возникал в Trump Tower в Баку.