Режиссер заявил о появлении Кэрри Фишер в новом эпизоде «Звездных войн»

Принцесса Лея — персонаж «Звездных войн», роль которой исполняла умершая в 2016 году актриса Кэрри Фишер, появится в новом эпизоде киносаги. Об этом заявил режиссер кинокартины Джей Джей Абрамс, сообщается на сайте «Звездных войн».

По его словам, с благословения дочери актрисы для нового фильма будет использован отснятый и неиспользованный материал со съемок седьмого эпизода «Пробуждение силы», в котором Фишер снялась в 2015 году. «Мы отчаянно любили Кэрри Фишер. По-настоящему удовлетворительное завершение саги о Скайуокере без ее участия даже не приходило нам в голову. Мы никогда не намеревались искать другую актрису или использовать компьютерную графику», — отметил Абрамс. Релиз нового эпизода «Звездных войн» запланирован на декабрь 2019 года.

Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в пяти эпизодах «Звездных войн», умерла в больнице Лос-Анджелеса в декабре 2016 года на 61-м году жизни. Изначально следствие заявляло, что причиной смерти актрисы стала остановка дыхания во сне, однако позднее судмедэксперты нашли в крови погибшей следы кокаина, героина и экстази.