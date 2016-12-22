Собянин уволил замглавы департамента экономической политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого замруководителя столичного департамента экономической политики и развития Романа Беззубика. Об этом говорится в распоряжении на сайте мэра Москвы. В документе отмечается, что Беззубика уволили по его собственной инициативе.

Роман Беззубик в 1990-е годы работал в столичных коммерческих структурах, был исполнительным директором Физкультурно-спортивной организации ФПС Главкомата. До 2010 года занимал ряд должностей — от начальника отдела финансирования науки и исполнения городского заказа Управления бюджетного планирования городского заказа Москвы до замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.

В 2010-2015 годах Беззубик стал первым замруководителя этого департамента, в 2015-2016 годах по распоряжению Собянина был назначен председателем региональной энергетической комиссии Москвы. В апреле 2016 года Беззубик вернулся на пост первого замглавы столичного департамента экономической политики и развития.