Израильские полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе

Израильские полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках. Об этом сообщает Reuters.

В Twitter полиции Израиля говорится, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство полиции приказало войти в мечеть.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию «коктейли Молотова». Для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек.