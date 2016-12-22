Предлагавшую несовершеннолетних для секс-услуг женщину задержали в Москве

Жительницу Смоленской области и трех девушек в возрасте 14–16 лет задержали в Москве за организацию проституции несовершеннолетних, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в главном управлении уголовного розыска МВД России.

Правоохранители узнали, что преступная группа занимается организацией проституции. После этого один из оперативников связался с женщиной, которая сказала ему, что за 380 тыс. руб. готова предоставить несовершеннолетних девушек для оказания интимных услуг.

Ее, а также трех девушек 2001–2003 годов рождения, задержали в момент передачи денег. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивают родителей или опекунов несовершеннолетних.