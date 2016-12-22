В «Яндекс.Расписании» появился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Грозный
Бизнес, 16:10
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В «Яндекс.Расписании» появился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Грозный
Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 октября откроет рейсы из Москвы в Грозный, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, с 28 октября у авиакомпании появится один рейс, который будет вылетать из аэропорта Шереметьево в Грозный и обратно. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
В марте авиакомпания «Азимут» анонсировала рейсы в Грозный из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также в столицу Чечни ежедневно вылетают самолеты авиаперевозчика «Ютейр».
В марте 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал, что аэропорт Грозного достиг предела своих возможностей и его инфраструктуре необходимо развитие.