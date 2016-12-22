Роспотребнадзор оштрафовал школы на 177 млн руб. за нарушение норм

Роспотребнадзор в ходе проверки готовности школ к 2018–2019 учебному году оштрафовал образовательные учреждения более чем на 177 млн руб. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что за выявленные нарушения санитарного законодательства также вынесено около 25 тыс. постановлений о назначении административного наказания, в суды направлено около 3 тыс. дел о привлечении к административной ответственности. Всего в ходе проверки готовности школ к учебному году Роспотребнадзор провел более 315 тыс. замеров уровней освещенности, более 295 тыс. замеров параметров микроклимата, а также исследовал 52 тыс. проб питьевой воды.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года Роспотребнадзор исследовал школьную форму. Обязательным требованиям не соответствовало 11% проб. Служба отмечает, что доля проб одежды импортного производства, не соответствующих нормативам, составила 13%. В связи с нарушениями в отношении производителей и продавцов были приняты меры, также была изъята небезопасная продукция.