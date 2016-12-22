В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против демонстрантов

В ходе протестов на площади перед президентским дворцом в Варшаве демонстранты и полицейские применили друг против друга слезоточивый газ, сообщает телеканал TVN24.

Инцидент произошел 26 июля. По данным телеканала, полицейские во время акции протеста против изменений в судебной системе окружили двоих демонстрантов, взяв их в кольцо. Остальные митингующие попытались их освободить. Затем началась драка, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. Телеканал отмечает, что большое число людей получило ожоги глаз.

При этом в полиции сообщили, что изначально в кордон были взяты люди, которые написали нецензурные лозунги на тротуаре и вели себя агрессивно. Кроме того, в полиции подчеркнули, что слезоточивый газ был применен в ответ на аналогичные действия в адрес офицеров со стороны протестующих. Представитель варшавской полиции заявил, что в результате инцидента пострадали двое стражей правопорядка, им была оказана помощь.

К настоящему моменту информации о задержанных и числе пострадавших нет.

Последние несколько дней в нескольких городах Польши походят демонстрации против реформы судебной системы. В начале июля в стране вступил в силу закон о Верховном суде, согласно которому судьи должны будут уходить в отставку по достижении определенного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Закон также разрешает министру юстиции Польши инициировать отставку и назначать верховных судей, а сам процесс отстранения судьи будет запускаться по решению парламента.