Минпромторг рассказал о строительстве атомного ледокола «Лидер»

Замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев в рамках пленарного заседания на Международном морском салоне во Владивостоке заявил, что строительство атомного ледокола «Лидер» будет проходить на Дальнем Востоке, сообщает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время ведется строительство трех самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220. «Также планируется строительство серии дизельных ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», — рассказал он.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что решение о строительстве «Лидера» будет озвучено президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится с 11 по 13 сентября во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт должен стать единственным судном этого класса в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м. Его стоимость может достигнуть 70 млрд руб. В настоящее время на его строительство претендуют Балтийский завод в Санкт-Петербурге и создаваемая в Приморском крае верфь «Звезда».