Гройсман потребовал не «преклонять колено» перед Москвой из-за газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прежние власти в Киеве, когда наступал декабрь, «преклоняли голову и колено и ползли в Москву», чтобы договориться о цене на газ и о его транзите. Расшифровка его выступления на заседании украинского правительства опубликована на сайте кабмина.

Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.

Премьер сказал, что для его страны важно сохранить в том числе энергетическую независимость. Поэтому, по его словам, задача нынешних украинских властей — открыть все геологические данные по запасам и дать возможность украинскому и международному бизнесу их разрабатывать «на основе прозрачных аукционов». Конечной целью Гройсман назвал полный отказ от импорта газа.

По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд кубометров. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.

В мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявила, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65%-70%.

