СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими и неизвестными в Лондоне
Общество, 04:11
0
СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими и неизвестными в Лондоне
В Лондоне полицейские открыли огонь по неизвестным в масках. Об этом сообщили очевидцы, пишет издание Express.
По словам собеседника издания, инцидент произошел в восточной части Лондона в районе Форест Гейт. Он рассказал, что полиция преследовала черный BMW, а потом раздались от шести до восьми выстрелов, предположительно из автоматического оружия. Очевидец отметил, затем «полиция была повсюду».
Местный активист рассказал Express, чтобы были застрелены два человека, а место происшествия было оцеплено вооруженными сотрудниками правоохранительных органов. Также в небе летал полицейский вертолет, добавил он.
В полиции пока никак не прокомментировали данное происшествие, отмечает издание.