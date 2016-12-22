В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека
Общество, 03:13
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В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека
В Московской области на Новорязанском шоссе в результате массового ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области, передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 27 километре трассы. Автомобиль КамАЗ столкнулся с шестью автомобилями. Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что при столкновении одна машина ВАЗ 2109 загорелась.
На сайте подмосковного управлении МЧС отмечается, что инцидент произошел в городском округе Люберцы. В результате ДТП есть пострадавшие. Кроме того, в ведомстве рассказали, о частичном затруднении движения на данном участке. В ликвидации последствий ДТП принимают участие девять единицы техники и 26 человек.