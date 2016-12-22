ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,35 EUR Нал. 74,34 72,96 USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 73,29 -0,38 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7912,20 -300,30 IMOEX 2293,07 +0,45% RTSI 1148,79 +0,62% Brent 74,49 +0,76% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека
Лента новостей
Трамп рассказал об участии США в торговой войне в течение «многих лет» 03:52, Политика В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» 03:43, Политика В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека 03:13, Общество Coca-Cola повысит цены из-за введения Трампом пошлин на алюминий 03:05, Бизнес СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу 02:47, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 02:35, РБК и Subaru Академики РАН выступили против оценки Рособрнадзором работы вузов 02:18, Общество В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика 02:07, Общество В посольстве рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной 01:49, Политика СМИ узнали о связях арестованной в США Бутиной с наследником Рокфеллеров 01:24, Политика Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению ЕС и США 01:16, Политика Путин обратился к членам делегации России словами «не спать» 00:44, Политика В ООН сообщили о нехватке средств 00:21, Политика Минэкономразвития предложило изменить схему финансирования Корпорации МСП 00:00, Экономика Люди будущего: 20 молодых героев РБК 00:00, Бизнес Московские власти снесут съемочную площадку шоу «Дом-2» 26 июл, 23:44, Общество СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске 26 июл, 23:42, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 26 июл, 23:39, РБК и Ингосстрах Палестинец ранил ножом трех израильтян на Западном берегу Иордана 26 июл, 23:21, Общество В Adidas отказались комментировать функции чипа в подаренным мяче Трампу 26 июл, 23:21, Политика СМИ сообщили о состоянии Кобзона после госпитализации 26 июл, 22:56, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 26 июл, 22:36, РБК и IWC Путин назвал условие похода в ресторан с Эрдоганом 26 июл, 22:35, Политика Сенатор из США пообещал новые санкции против России в «ближайшие месяцы» 26 июл, 22:29, Политика Черчесов назвал переход Головина звонком для европейских клубов 26 июл, 22:10, Спорт Сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее звонке родственникам в Россию 26 июл, 21:45, Общество Умер советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев 26 июл, 21:41, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 26 июл, 21:27, РБК и Сбербанк
В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека
Общество, 03:13
0
В Подмосковье в результате массового ДТП погибли четыре человека

В Московской области на Новорязанском шоссе в результате массового ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 27 километре трассы. Автомобиль КамАЗ столкнулся с шестью автомобилями. Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что при столкновении одна машина ВАЗ 2109 загорелась.

На сайте подмосковного управлении МЧС отмечается, что инцидент произошел в городском округе Люберцы. В результате ДТП есть пострадавшие. Кроме того, в ведомстве рассказали, о частичном затруднении движения на данном участке. В ликвидации последствий ДТП принимают участие девять единицы техники и 26 человек.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Теги: Подмосковье , ДТП , происшествие
Главное
В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля» Политика
Материалы по теме
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае Общество
В ДТП с грузовиками в Алтайском крае пострадали семь человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter