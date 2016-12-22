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В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика
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В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика
Общество, 02:07
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В Москва-реке нашли труп семилетнего мальчика

В Москве в Москва-реке нашли тело семилетнего мальчика. Об этом сообщили источники РБК в Следственном управление по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы и в МВД по СЗАО.

Как рассказали собеседники РБК, труп ребенка был найден по адресу Живописная дом 23. «По данным Следственного комитета, 26 июля отец в состоянии алкогольного опьянения отпустил ребенка купаться, в следствии чего ребенок утонул», — рассказал источник. Он отметил, что медики скорой помощи констатировали смерть мальчика на месте.

Теги: Москва-река , мальчик , происшествие
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