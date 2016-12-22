Палестинец ранил ножом трех израильтян на Западном берегу Иордана

Вооруженный ножом палестинец ранил трех израильтян в районе одного из поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля на ее официальной странице в Twitter.

«Несколько минут назад вооруженный ножом террорист совершил атаку в общине Адама к северу от Иерусалима», — уточняется в сообщении. Террорист был нейтрализован.

Издание Times Of Israel со ссылкой на медиков уточняет, что один из раненых, 50-летний мужчина, находится в критическом состоянии. Еще один, 30-летний раненый, — в тяжелом. Они госпитализированы в одну из больниц в Иерусалиме.

После атаки террориста израильские власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, закрыть окна и двери. Очевидцы сообщили газете, что заметили подозрительный автомобиль, который покидал поселение вскоре после нападения. Сотрудники правоохранительных органов обыскивают район атаки.