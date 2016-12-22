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СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске
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СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске
Общество, 26 июл, 23:42
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СК начал проверку после обнаружения инвалида на острове в Новосибирске

В Новосибирске следователи организовали проверку после информации в СМИ о мужчине-инвалиде, который был брошен на острове без еды и воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Новосибирской области.

Об инциденте сообщал, 25 июля, портал «Новосибирские новости» со ссылкой на заместителя начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константина Максимова. Он рассказал, что спасателям позвонил рыбак и рассказал, что нашел на острове Коровий около метромоста в Кировском районе мужчину без ног. Туда его высадил приятель в субботу, 21 июля, и почему-то не вернулся за ним. Всего мужчина просидел на острове около пяти дней.

У инвалида был «какой-то запас продуктов», потому он не голодал, и, вероятно, ловил рыбу, отметил Максимов. Спасатели вывезли мужчину с острова и передали бригаде скорой помощи.

Как отметили в Следственном комитете, пострадавшему инвалиду было 49 лет, и его состояние оценено как критическое. Ведомство проводит проверку по факту оставления в опасности (ст. 125 УК РФ).

Теги: инвалид , Следственный комитет , Новосибирск
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