Американские танки «Абрамс» привезли на учения в Грузию

США перебросили в Грузию танки «Абрамс» (M1A2) и другую военную технику для участия в многонациональных учениях Noble Partner 2018 («Благородный партнер 2018») стран НАТО и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Военная техника была отправлена 22 июля морем из румынской Констанцы и доставлена в грузинский порт Поти 26 июля.

По данным пресс-службы Министерства обороны Грузии, в числе прибывшей техники также бронетранспортеры «Страйкер» и боевые машины пехоты «Брэдли», которые уже выгружены.

В четверг в Грузию воздушным путем прибыл личный состав II кавалерийского полка Сухопутных войск США в Европе. Американские военнослужащие будут поэтапно прибывать на учения в Грузию до 31 июля.

Маневры начнутся 1 августа. В них будут участвовать 1170 военнослужащих США, пять танков «Абрамс» и прочая военная техника.

В июле 2017 года десять стран НАТО, включая США, Германию, Британию, Испанию и Турцию, отправили своих военнослужащих в Грузию для участия в учениях «Благородный партнер 2017». Учения прошли с 30 июля по 13 августа, в них участвовали около 3 тыс. военных. ​В сентябре в Грузии прошли многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух»), в которых участвовали 1,5 тыс. человек.