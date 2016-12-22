Британия предоставила убежище экс-главе «Укрспецэкспорта»

Великобритания предоставила политическое убежище бывшему главе «Укрспецэкспорта» Сергею Бондарчуку и отказала украинской стороне в его экстрадиции. Против него на Украине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание strana.ua со ссылкой на сообщение заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина на его странице в Facebook.

«Герой Украины Бондарчук побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Великобритании», — написал Енин. Он выразил сожаление, что суд Великобритании предоставил Бондарчуку это убежище, несмотря на усилия прокуроров обеих стран.

Енин добавил, что дело Бондарчука не правило, а досадное исключение, поскольку за последние пару лет Генпрокуратура Украины достала уже не одного бывшего чиновника из-за границы.

Издание отмечает, что в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины (ГПУ) объявила Сергею Бондарчуку о подозрении, что он завладел $7,5 млн средств, принадлежащих государственной компании. С 2011 года «Укрспецэкспорт» входит в госконцерн «Укроборонпром» по решению правительства страны.

Следствие считает, что, пребывая на должности главы «Укрспецэкспорта», Бондарчук изменил военные контракты, которые были заключены ранее, и ввел в них посредников, уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эти деньги госкомпания перечислила за оказание консультаций компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые не предоставляли эти услуги.

МВД Украины объявило Бондарчука в розыск в феврале 2015 года. В июне того же года Интерпол объявил его в международный розыск.

Бывшего главу «Укрспецэкспорта» задержали в Лондоне 15 марта 2017 года, но выпустили под залог, что предусмотрено британским законодательством. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. ​Она добавила, что на 24 марта назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.