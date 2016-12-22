«Роскачество» выявило нарушения в дешевом сливочном масле

«Роскачество» провело исследование 74 торговых марок сливочного масла жирностью 82,5% из России и Белоруссии, установив нарушения по жирности и влаге в недорогой продукции. Об этом говорится в исследовании «Роскачества», поступившем в РБК.

Эксперты оценили масло по 68 параметрам качества и безопасности: продукцию проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллы, токсичных элементов и антибиотиков. По итогам проверки все виды масла были признаны безопасными.

«Самое дорогое масло в новом исследовании — 143 руб. в пересчете на 100 г оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое (78,5 руб. за 100 г) — наоборот, имеет нарушения по жирности и влаге», — отмечается в исследовании. В «Роскачестве» отметили, что при производстве масла вода отделяется от жира, но на производстве могут оставить в продукте больше влаги, чем требуется, что уменьшает себестоимость масла.​

В мае «Роскачество» провело исследование 82 образцов масла жирностью 72,5% вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. По итогам анализа более 13% продукции признали подделкой. В восьми образцах было зафиксировано превышение микробиологических показателей, в других десяти образцах нашли растительные жиры. В масле пяти торговых марок нашли антибиотики тетрациклиновой группы, в четырех — амфениколы, еще в трех — пенициллин. Кроме того, девять образцов масла выпускались с заниженной жирностью.