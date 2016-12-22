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В Йошкар-Оле загорелось здание с лакокрасочными материалами
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В Йошкар-Оле загорелось здание с лакокрасочными материалами
Общество, 14:57
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В Йошкар-Оле загорелось здание с лакокрасочными материалами

Производственное здание с лакокрасочными материалами загорелось в Йошкар-Оле, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Республике Марий Эл.

По данным ведомства, информация о пожаре в малярном цехе поступила в 12:30 мск. «Загорелась крыша малярного цеха, в итоге площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров. На месте работают подразделения нескольких городских пожарных частей», — сказали в пресс-службе.

Для тушения пожара вскрывали крышу здания, внутри него находятся легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы. «Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в республиканском МЧС.

Видео: ProGorod12 / YouTube

В мае в Ярославе произошел пожар на складе с краской. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пресс-секретарь мэрии Ярославля Хаджи Бадалов сообщал, что в результате никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 105 человек и 22 единицы техники.

Теги: Йошкар-Ола , пожар
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