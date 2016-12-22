В Перми рядом с пороховым заводом загорелся «Нефтехимик»

Резервуары с нефтесодержащей жидкостью загорелись на заводе «Нефтехимик» в Перми. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Площадь возгорания, произошедшего на улице Щигровской, составляет 400 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, его удалось локализовать в 10:15 мск. В результате возгорания никто не пострадал. В ликвидации участвуют 70 человек и 26 единиц техники.
На сайте ПКФ «Нефтехимик» указывается, что компания занимается производством и поставкой химического сырья, в том числе ацетона, керосина, нефрасов и другой нефтехимической продукции. Склады компании находятся в Перми по адресу: Щигровская улица, дом 13, в районе Пермского порохового завода.
В марте в Перми произошел пожар в хирургическом корпусе медико-санитарной части №9. Пожар ликвидировали за полчаса, из здания эвакуировали 160 человек. На месте работали 64 человека и 19 единиц техники. Причиной возгорания стало короткое замыкание.