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Mail.Ru Group сообщила о покупках на 3,4 млрд руб.
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Mail.Ru Group сообщила о покупках на 3,4 млрд руб.
Технологии и медиа, 13:46
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Mail.Ru Group сообщила о покупках на 3,4 млрд руб.

Интернет-компания Mail.Ru Group в отчете за второй квартал 2018 года сообщила о покупке кешбэк-сервиса InShopper и музыкальной библиотеки UMA.

В мае этого года Mail.Ru Group, как указано в отчетности, воспользовалась своим опционом на покупку 20% уставного капитала Salerton Investments Limited, которая является обладателем прав на музыкальную библиотеку UMA. За пакет группа заплатила почти 1,4 млрд руб. На сайте UMA говорится, что компания занимается лицензированием музыкального аудио- и видеоконтента, ее постоянным партнером является Mail.Ru Group. Еще в 2016 году UMA стало автором мобильного приложения с легальной музыкой «Музыка ВКонтакте», сообщали «Ведомости». ​В июле 2018 года количество активированных платных и пробных подписок на музыкальных платформах компании, а также в предназначенном для прослушивания аудио мобильном приложении BOOM, разработанном UMA, превысило 1,5 млн, уточняет сейчас Mail.Ru Group.

В июне интернет-компания завершила сделку по приобретению 100% Consult Universal Corp., которой принадлежит мобильное приложение InShopper. Оно позволяет получать кешбэк от покупок в магазинах «Магнит», «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» и др.

Сумма этой сделки не раскрывается. Группа лишь сообщает, что на покупку InShopper, а также анонсированные ранее приобретения игрового разработчика BitGames и цифрового агентства недвижимости «33 Слона» было потрачено 2 млрд руб.

В апреле Mail.Ru Group купила 51% разработчика мобильных игр PBL Bitdotgames Publishing Limited, работающего под брендом BitGames. Эта студия — автор игры «Гильдия героев», которую с марта 2017 года по март 2018 года скачали около 7 млн раз. Ежемесячная выручка игры превышает $1 млн, уточняет Mail.Ru Group.

В апреле группа получила 100% в цифровом агентстве недвижимости «33 Слона». Агентство будет активно сотрудничать с принадлежащим компании сервисом объявлений «Юла», который в августе 2017 года запустил раздел недвижимости и начал представлять услуги подготовки квартир к продаже и сопровождения сделок с недвижимостью.

Теги: Mail.Ru Group , покупки
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