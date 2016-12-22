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В Якутии начали проверку по факту массовой гибели чаек
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В Якутии начали проверку по факту массовой гибели чаек
Общество, 11:34
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В Якутии начали проверку по факту массовой гибели чаек

В Якутии проводится проверка по факту массовой гибели птиц в Верхоянском районе. Об этом сообщается на сайте Минприроды республики.

Отмечается, что туши озерных чаек были обнаружены местным жителем 24 июля. На место происшествия для обследования озера направлены инспекторы охраны природы, которые соберут биоматериал, возьмут пробы воды и почвы. Также туши птиц направят для лабораторного обследования в Якутск.

В середине июня экологи сообщили о массовой гибели сельди на Сахалине. Погибшая рыба была обнаружена на побережье в 28 точках.

Теги: птицы , природа
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