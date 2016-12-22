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В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате флага
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В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате флага
Общество, 08:54
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В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате флага

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил, что Австралия «скопировала» флаг островного государства с символом флага Великобритании — «Юнион Джеком». Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

«У нас был флаг, который долгое время копировался Австралией, они должны изменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн», — заявил Петерс.

Флаг Новой Зеландии с «Юнион Джеком» в левой верхней части и четырьмя красными звездами был принят в 1902 году. Флаг Австралии с символикой британского флага и шестью звездами был принят в 1954 году, однако по итогам конкурса его приняли в Канберре в 1901 году. Между двумя государствами возник спор за обладание дизайном флага.

В 2016 году в Новой Зеландии прошел референдум, на которой жители государства решали, изменять ли им национальный флаг или нет. Как отмечает газета The Washington Post, 57% новозеландцев высказались против изменения флага, для организации референдума власти потратили около $17 млн.

Теги: Новая Зеландия , Австралия , Флаг , плагиат
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