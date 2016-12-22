Белый дом объяснил пропажу вопроса Путину из стенограммы

Вопрос о том, хотел ли президент России Владимир Путин, чтобы президент США Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году, не попал в стенограмму их совместной пресс-конференции в Хельсинки из-за проблем с аудиоаппаратурой, заявили в Белом Доме, передает AP.

Там рассказали, что стенографист не записал этот вопрос Путину поскольку микрофон не был включен вовремя. В Белом доме подчеркнули, что этот инцидент не был «злонамеренным» и на сайте президента США стенограмму уже обновили.

Внимание на то, что вопрос не попал в стенограмму обратила журналист MSNBC Рэйчел Мэддлоу. В своем шоу она привела фрагмент пресс-конференции, где Путин, отвечая на вопрос говорит, что хотел победы Трампа, поскольку тот высказывался за нормализацию российско-американских отношений.

Мэддлоу показала стенограмму, опубликованную на сайте Белого дома, в которой данный вопрос отсутствовал.Она также отметила, что Белый дом не обновил стенограмму, несмотря на заявления об этом. При этом, в ней остался ответ Путина.

Фото: скриншот с сайта kremlin.ru

Фото: скриншот с сайта whitehouse.gov

В свою очередь, на сайте Кремля в стенограмме пресс-конференции присутствует как вопрос о том хотел ли Путин победы Трампа, так и ответ президента России.

Путин и Трамп провели саммит в Хельсинки 16 июля. Обе стороны назвали прошедшие переговоры успешными.