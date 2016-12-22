ЛНР обвинила Геращенко в срыве заседания гуманитарной подгруппы в Минске

Представитель Украины Ирина Геращенко 25 июля опоздала на переговоры по гуманитарным вопросам контактной группы в рамках Минского соглашения на час. Придя на заседание, она начала выступать с антироссийскими заявлениями. Об этом заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.

По ее словам, украинская сторона начала выступление с антироссийской риторики, которая не имела ничего общего с обсуждаемыми вопросами. Представители ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пытались вернуть работу группы в конструктивное русло, однако Геращенко словесно оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову, после чего покинула заседание.​

В свою очередь Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Украина на переговорах по Донбассу потребовала расследовать возможное хищение данных сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По ее словам, Украина против того, чтобы россияне, находящиеся в миссии, занимались шпионажем, а не работой наблюдателей. Также она призвала завершить расследование убийства и ранений наблюдателей из США и Европы ОБСЕ в Донбассе.

Немецкая телекомпания ARD сообщила 16 июля, что внутренние документы миссии ОБСЕ на Украине, включая отчеты об инцидентах в Донбассе и сообщения главы миссии Александра Хуга, на цифровом носителе могли попасть к российской ФСБ. Он уточнил, что пройдет внутренне расследование.